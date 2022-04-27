Росіяни усіляко намагаються виправдати своє зличинне вторгнення та війну проти України. Оскільки абсолютно жодного права на це в окупантів немає і не буде, пропагандисти працюють на свого недалекого внутрішнього споживача за допомогою феєричних вигадок.

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Фейк пропагандистів про українських дітей

Як повідомив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко, російські пропагадисти на тимчасово окупованій території Харківщини в одній зі шкіл знайшли дитячий посібник про те, що таке НАТО та як Альянс об'єднується для захисту своїх територій.

Втім, у хворі голови росіян почали вкладати меседж, що в Україні "треба проводити денацифікацію ще з садочку". Пропагандисти забули пояснити, чому саме захист своїх кордонів визначається як щось "антиросійське", але для росіян будь-які логічні пояснення абсолютно зайві.

Дивіться брифінг Сергій Лещенка про чергові фейки російської пропаганди