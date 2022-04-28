Він заявив, що "Вашингтон і Варшава відпрацьовують плани встановлення військово-політичного контролю Польщі над "своїми історичними володіннями" в Україні".

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Спростування чергового фейку

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій, дружба України та Польщі дратує Росію. Відтак агресорка не вигадала нічого кращого за поширення нових фейків. Водночас в організації підкреслили, що Польща й справді є надійним партнером України.

Створення подібного вкиду не випадкове. Привертаючи увагу до інших країн, Росія відвертає увагу внутрішньої аудиторії від провалів в ході війни.

Ця "заява" є складовою антизахідної риторики московії, яка спрямована на виправдання тривалості так званої "спеціальної військової операції" в Україні через звинувачення країн Заходу у постійній фінансовій та військовій підтримці України,

– пишуть у СтратКомі.

До того ж таким чином Росія намагається підтвердити свій образ "визволителя України".

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