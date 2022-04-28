Пропагандистські канали Росії цитували генерал-полковника Михайла Мізінцева. Він заявляв, що в лікарні, мовляв, "засіли" українські військові, які в дворі медзакладу до того ж припаркували свою бронетехніку та РСЗО.

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У Запоріжжі порадили російським генералам перевірити зір

Ба більше, Мізінцев побідкався, що ВООЗ на такі повідомлення російської сторони не реагує. У Запорізькій ОВА фейк одразу спростували. Голова ОВА Олександр Старух порадив російському командуванню пошукати в інтернеті, що розташоване в парку Перемоги. А там – пам'ятники, присвячені перемозі у Другій світовій війні.

Я думаю, скоро ми почуємо, що у нас танкова рота десь у центрі міста розташована. Адже у нас є багато пам'ятників, які присвячені перемозі над нацизмом, в тому числі пам'ятники, до яких входить зброя часів Другої світової війни, вона не придатна вже зараз, звичайно,

– зазначив Старух.

Голова ОВА звернувся до окупантів, аби не прикривали чергові удари по цивільному населенню "зверненнями до ВООЗ". Будь-які удари по парку Перемоги та лікарні – це буде атака на мирні об'єкти. Старух порадив також запоріжцям бути обережними, адже у ворога відсутні будь-які моральні цінності.

Зверніть увагу! У зверненні Старух наголосив, що російським генералам справді потрібна допомога ВООЗ. Можливо, саме Організація охорони здоров'я допоможе їм перевірити зір. На адекватність тестувати не потрібно, адже вже видно, що вона у ворога – відсутня.

Ось такий фейк запустила російська пропаганда / Фото з телеграму Олександра Старуха

Останні новини про атаки ворога на Запоріжжя:

Вранці 28 квітня ворог обстріляв ракетами Запоріжжя. Постраждали 5 людей, пошкоджень зазнали 12 будинків.

Згодом над містом збили безпілотник "Орлан", який корегував вогонь російської артилерії.

Тим часом ворожі війська наступають в районі Гуляйполя. Завдяки зусиллям української армії вони не можуть просунутись.

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