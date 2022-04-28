Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

Водночас просування російських військ у цьому напрямку немає, а противник зазнає втрат – окупанти або гинуть, або потрапляють у полон.

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Українці застосовують хитрі прийоми

Хитрі прийоми, маневри та мистецькі військові стратегії, які застосовують українські сили оборони Запоріжжя, дозволяють ворогу повірити, що він має перевагу та просувається вглиб. А одразу після цього ЗСУ завдають удару.

В ОВА також повідомили, що майже кожен населений пункт на шляху ворога перетворюють на фортецю, тому російські загарбники витрачають багато людей та ресурсів, аби взяти її.

Нагадаємо, що вранці 28 квітня ворог завдав удару ракетою X-55 по Запоріжжю. Відомо, що внаслідок атаки загарбників постраждали щонайменше троє місцевих мешканців, серед яких – дитина.

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