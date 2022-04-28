Об этом сообщается в Запорожской ОВА.

В то же время продвижения российских войск в этом направлении нет, а противник терпит потери – оккупанты либо погибают, либо попадают в плен.

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Украинцы применяют хитрые приемы

Хитрые приемы, маневры и художественные военные стратегии, применяемые украинскими силами обороны Запорожья, позволяют врагу поверить, что он имеет преимущество и продвигается вглубь. А сразу после этого ВСУ наносят удар.

В ОВА также сообщили, что почти каждый населенный пункт на пути врага превращается в крепость, поэтому российские захватчики тратят много людей и ресурсов, чтобы взять ее.

Напомним, что утром 28 апреля враг нанес удар ракетой X-55 по Запорожью. Известно, что в результате атаки захватчиков пострадали, по меньшей мере, трое местных жителей, среди которых – ребенок.

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