Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Запорожья.

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По его словам, оккупанты стреляют по всей линии фронта в Запорожье. От постоянных обстрелов очень страдает местное население, в больницы постоянно привозят раненых.

Я видел, что в больницу города Родов привезли бабушку, которая получила множество ран от обломков. Один из них прошел в 2 миллиметрах от сонной артерии. Женщине повезло, ее смогли спасти от смерти,

– говорит корреспондент.

Кроме того, на оккупированных территориях российские военные ведут себя нагло. "Пришло сообщение из города Пологов, что оккупанты жестоко и без причины убили мужчину, которому было всего 25 лет", – добавил он.

Журналист говорит, что также продолжаются ограбления. В частности, из Мелитополя оккупанты вывозят и продукты, и зерно, и сельскохозяйственную технику в аннексированный Крым.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские военные, прикрываясь огнем артиллерии, пытаются улучшить тактическое положение в направлении Запорожья. Но успеха у них не было, им пришлось отойти с потерями.

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