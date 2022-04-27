Оккупанты пытаются найти украинских силовиков. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины за 27 апреля.

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Осматривая дома местных жителей в Запорожской области, российские военные ищут, где живут представители силовых структур Украины.

Россияне осуществляют перепись населения

Кроме того, росамрия осуществляет перепись местного населения.

"Передвижение по временно захваченной территории без документов, удостоверяющих личность, запрещено", – говорится в сообщении Генштаба.

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