Окупанти намагаються знайти українських силовиків. Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України за 27 квітня.

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Оглядаючи будинки місцевих жителів в Запорізькій області, російські військові шукають, де живуть представники силових структур України.

Росіяни здійснюють перепис населення

Окрім цього, росамрія здійснює перепис місцевого населення.

"Пересування по тимчасово захопленій території без документів, що засвідчують особу, заборонене", – мовиться у повідомленні Генштабу.

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