Их допрашивают и даже берут в заложники, чтобы заставить их сотрудничать с оккупантами. Об этом рассказала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Представителям СМИ рассылают даже письма с угрозами и подвергают DDOS-атакам новостные сайты.

Так, российские военные допрашивают и обыскивают журналистов, угоняют технику и берут представителей прессы в заложники. Такое произошло сразу в нескольких городах Украины:

Мелитополи;

Бердянск;

Энергодары;

Токмак.

Более того, 8 марта в Бердянске одновременно похитили большую группу журналистов.

Рашисты выспрашивали у них имена других журналистов, чтобы внести их в свой список. Из баз данных местных органов власти российские военные получают адреса проживания работников СМИ,

– отметила Денисова.

Конкретные случаи "охоты" на журналистов

Редактор новостного сайта "РИА Мелитополь" Светлана Зализецкая

Она уехала из Мелитополя под другим именем. После этого ее дом обыскали два русских солдата и русский гражданский.

Они взяли в заложники 75-летнего отца журналистки. Через два дня согласились уволить его в обмен на контроль над сайтом.

Редактор газеты "Наш город Токмак" Виталий Голод

20 марта выехал в Киев, а через 2 дня после этого рашисты обыскали его дом, изъяли документы и другие вещи.

Корреспондентка "Индустриального Запорожья" Екатерина Данилина-Левочко

Она также успела уехать из Мелитополя до того, как 21 марта российские оккупанты пришли в дом ее родителей, чтобы ее арестовать.

Так оккупанты пытаются запугать их и заставить распространять кремлевскую пропаганду.

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