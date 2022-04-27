Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что 26 апреля облгосадминистрация издала распоряжение о том, что учебный год по всем заведениям оккупированных территорий досрочно завершится 2 мая.

К теме В детских садах Крыма воспитателей заставляют проводить с детьми обучение о "спецоперации" в Украине

"Всех учеников невыпускных классов переводят в следующий. И с осени наверстают учебную программу. Девятый и 11 классы заканчивают школу и им уже готовят аттестаты украинского образца. То есть никому уже в школу ходить не надо", – сказал корреспондент.

Что с учителями

По словам журналиста, возможно, решисты и загонят детей показательно на один день, но наши власти уже все решили. Что касается педагогов, то тем, кто отказался работать с россиянами, продолжат начислять зарплату.

То есть, таким образом прекратили нелепые планы, которые пытались реализовать московские оккупанты,

– отметил журналист.

Директор департамента образования и науки Запорожской ОВА Людмила Бухарина рассказала, что в области 270 школ работают дистанционно. Остальные 496 – на вынужденных каникулах.

По словам Бухариной, учебный год завершат в следующих районах:

Бердянском;

Васильевском;

Мелитопольском;

Пологовском.

Что касается самого Запорожья, то здесь учебный год завершится в конце мая.

Обратите внимание – президент посетил детей из Мариуполя, которые были в плену: смотрите видео