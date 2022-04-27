Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что 26 апреля облгосадминистрация издала распоряжение о том, что учебный год по всем заведениям оккупированных территорий досрочно завершится 2 мая.
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"Всех учеников невыпускных классов переводят в следующий. И с осени наверстают учебную программу. Девятый и 11 классы заканчивают школу и им уже готовят аттестаты украинского образца. То есть никому уже в школу ходить не надо", – сказал корреспондент.
Что с учителями
По словам журналиста, возможно, решисты и загонят детей показательно на один день, но наши власти уже все решили. Что касается педагогов, то тем, кто отказался работать с россиянами, продолжат начислять зарплату.
То есть, таким образом прекратили нелепые планы, которые пытались реализовать московские оккупанты,
– отметил журналист.
Директор департамента образования и науки Запорожской ОВА Людмила Бухарина рассказала, что в области 270 школ работают дистанционно. Остальные 496 – на вынужденных каникулах.
По словам Бухариной, учебный год завершат в следующих районах:
- Бердянском;
- Васильевском;
- Мелитопольском;
- Пологовском.
Что касается самого Запорожья, то здесь учебный год завершится в конце мая.
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