Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що 26 квітня обласна адміністрація видала розпорядження про те, що навчальний рік по всіх закладах окупованих територій достроково завершиться 2 травня.

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"Всіх учнів невипускних класів переводять до наступного. І з осені надолужать навчальну програму. Дев'ятий та 11 класи закінчують школу і їм вже готують атестати українського зразка. Тобто нікому вже в школу ходити не треба", – сказав кореспондент.

Що з вчителями

За словами журналіста, можливо, рашисти й заженуть дітей показово на один день, але наша влада вже все вирішила. Щодо педагогів, то тим, хто відмовився працювати з росіянами, продовжать нараховувати зарплату.

Тобто таким чином припинили ті безглузді плани, які намагались реалізувати московські окупанти,

– зазначив журналіст.

Директорка департаменту освіти та науки Запорізької ОВА Людмила Бухаріна розповіла, що в області 270 шкіл працюють дистанційно. Інші 496 – на вимушених канікулах.

За словами Бухаріної, навчальний рік завершать у таких районах:

Бердянському;

Василівському;

Мелітопольському;

Пологівському.

Щодо самого Запоріжжя, то тут навчальний рік завершиться вкінці травня.

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