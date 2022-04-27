Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що 26 квітня обласна адміністрація видала розпорядження про те, що навчальний рік по всіх закладах окупованих територій достроково завершиться 2 травня.
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"Всіх учнів невипускних класів переводять до наступного. І з осені надолужать навчальну програму. Дев'ятий та 11 класи закінчують школу і їм вже готують атестати українського зразка. Тобто нікому вже в школу ходити не треба", – сказав кореспондент.
Що з вчителями
За словами журналіста, можливо, рашисти й заженуть дітей показово на один день, але наша влада вже все вирішила. Щодо педагогів, то тим, хто відмовився працювати з росіянами, продовжать нараховувати зарплату.
Тобто таким чином припинили ті безглузді плани, які намагались реалізувати московські окупанти,
– зазначив журналіст.
Директорка департаменту освіти та науки Запорізької ОВА Людмила Бухаріна розповіла, що в області 270 шкіл працюють дистанційно. Інші 496 – на вимушених канікулах.
За словами Бухаріної, навчальний рік завершать у таких районах:
- Бердянському;
- Василівському;
- Мелітопольському;
- Пологівському.
Щодо самого Запоріжжя, то тут навчальний рік завершиться вкінці травня.
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