Согласно информации, российские военные, прикрываясь огнем артиллерии, продолжают усовершенствование инженерного оборудования позиций.

Важно На Запорожье оккупанты разыскивают и допрашивают журналистов, чтобы заставить их к сотрудничеству

Кроме того, они пополняют запасы материально-технических средств, боеприпасов, горючего, а также производят воздушную разведку.

Российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья. Успеха нет, с потерями отошли,

– отметили в Генштабе.

Также сообщили, что на временно захваченной территории Запорожской области российские военные осматривают дома местных жителей. Так, они пытаются выявить места жительства представителей силовых структур Украины.

Тем временем в оккупированном Энергодаре оккупанты поставили на блокпосты подростков 12 – 15 лет: смотрите видео