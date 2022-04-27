Згідно з інформацією, російські військові, прикриваючись вогнем артилерії, продовжують удосконалення інженерного обладнання позицій.

Важливо На Запоріжжі окупанти розшукують та допитують журналістів, щоб змусити їх до співпраці

Крім того, вони поповнюють запаси матеріально-технічних засобів, боєприпасів, пального, а також проводять повітряну розвідку.

Російські окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх військ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мають, із втратами відійшли,

– зазначили у Генштабі.

Також повідомили, що на тимчасово захопленій території Запорізької області російські військові оглядають будинки місцевих жителів. Так вони намагаються виявити місця проживання представників силових структур України.

Тим часом в окупованому Енергодарі окупанти поставили на блокпости підлітків 12 – 15 років: дивіться відео