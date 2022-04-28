На Запоріжжі збили російський безпілотник "Орлан-10"

Операцію провів один з підрозділів протиповіряної оборони. За його даними, літальний апарат коригував вогонь артилерії.

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У такий спосіб російський ворог проводив розвідку, щоб обстрілювати не лише українські позиції, а й мирні села за лінією фронту.

Що відомо про "Орлан-10"

Він оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів і може підійматися на висоту до 5 кілометрів, а в автономному режимі відлітати від пульту управління аж до 600 кілометрів. Швидкість – до 15 кілометрів, а час перебування в повітрі – до 18 годин.

Запуск безпілотника здійснюється зі спеціальної катапульти.



Збитий російський безпілотник "Орлан-10" / Фото з фейсбуку Сили оборони Запорізького краю

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