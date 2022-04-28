В Запорожье сбили российский беспилотник "Орлан-10"

Операцию провело одно из подразделений противоповеренной обороны. По его данным, летательный аппарат корректировал огонь артиллерии.

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Таким образом, российский враг проводил разведку, чтобы обстреливать не только украинские позиции, но и мирные села по линии фронта.

Что известно об "Орлан-10"

Он оснащен видеокамерами с углом обзора 360 градусов и может подниматься на высоту до 5 километров, а в автономном режиме улетать от пульта управления до 600 километров. Скорость – до 15 километров, а время пребывания в воздухе – до 18 часов.

Запуск беспилотника производится со специальной катапульты.



Сбитый российский беспилотник "Орлан-10" / Фото из фейсбука Силы обороны Запорожского края

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