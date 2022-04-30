Планировал сдать город и оказывал оккупантам помощь: задержали председателя общины в Сумской области

Злоумышленнику вскоре сообщат о подозрении. В настоящее время идет досудебное расследование.

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Глава общины хотел "сдать" город захватчикам

Главу Середино-Будской территориальной общины задержали за государственную измену. По данным следствия, он помогал российским оккупантам совершать их зверства против украинцев.

В частности, злоумышленник передавал представителям ФСБ информацию о перемещениях ВСУ и видах их вооружения. Во время оккупации чиновник планировал "сдать" город врагу и приказал убрать блокпост на въезде в населенный пункт.

Вскоре коллаборанту объявят подозрение и изберут меру пресечения. Злоумышленника разоблачила СБУ совместно с прокуратурой Сумской области.



Главу общины подозревают в госизмене / Фото Офиса Генпрокурора

Кратко о других приспешниках оккупантов

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