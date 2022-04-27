Броварская окружная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением. Речь идет о военной роте 15-й бригады 2-й гвардейской армии Центрального военного округа ВС России.

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Майор пытал терробороновца

По данным следствия, в марте капитан приказал подчиненным искать во временно оккупированном поселке Богдановка военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, Теробороны, стражей порядка и бывших участников АТО. Оккупанты должны были взять их в плен и в буквальном смысле "выбивать" из них оперативную информацию о силах обороны в регионе.

Россиянам удалось пленить бойца ТРО. На мужчину надели наручники и поместили в подвальное помещение. Майор ВС России допрашивал пленника, применяя физическую силу, запугивал и унижал его. Когда теробороновец стоял на коленях со скованными за спиной руками, майор наносил ему удары прикладом автомата по спине, рукам и ногам.

Кроме того, российский военный наступал ногами на конечности пленника и угрожал ему оружием. После пыток мужчина был оставлен в подвале без еды и с минимальными запасами воды на несколько дней.

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Позже пленника привели к центральной площади населенного пункта, откуда в то время происходила эвакуация гражданского населения, в том числе и членов семьи терробороновца. На глазах у мирных жителей капитан бригады избивал безоружного мужчину, приставлял к голове пистолет и производил выстрелы в воздух.

Издевательство над священником

Кроме терробороновца жертвой российского майора стал настоятель местного храма. Оккупант наносил священнику телесные повреждения. Он заставил мужчину снять с себя всю одежду, после чего надел ему на голову шапку так, чтобы она закрывала глаза. Кроме того, россиянин связывал клейкой лентой настоятелю храма руки за спиной и незаконно допрашивал.

К слову, в Офисе генпрокурора отметили, что досудебное расследование совершаемых российским майором преступлений продолжается.

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