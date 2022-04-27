Военная контрразведка СБУ задержала мужчину в Житомирской области.

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Интересовался секретными данными

Мужчина пытался узнать информацию о дислокации самолетов ВСУ, а также – об их ремонте и восстановлении.

Всю информацию задержанный передавал родному брату и бывшему сокурснику. Они делились этими данными с российскими спецслужбами.

Кроме того, СБУ провела ряд важных операций в других областях:

В Днепропетровской области задержали вражеского агента, который сотрудничал с ФСБ. Он должен был присоединиться к терробороне, чтобы узнать информацию о вооружениях и людях. А потом собирался попасть на передовую и передавать данные оккупантам.

В Кривом Роге задержали еще одного российского агента: сначала он собирал данные об обороне Мариуполя, затем фотографировал оборонные позиции ВСУ на криворожском направлении. В случае провала агент должен был эвакуироваться, но был задержан СБУ.

На Николаевщине задержали главу одной из территориальных общин. Он передавал оккупантам данные по расположению позиций ВСУ в Вознесенском районе.

В Черниговской области задержали местного жителя, который добровольно сотрудничал с оккупантами. Он также передавал информацию о позициях украинских военных.

В Хмельницком задержали местную жительницу, которая "сливала" координаты военных и стратегических объектов. Ее завербовали через соцсеть "Одноклассники".

В Черкасской области остановили грузовик с запчастями для военной техники, который направлялся в Россию. Там были составные части для авиационной и судостроительной отрасли.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали трех диверсантов. Если вы увидели подозрительного человека, обязательно звоните по телефону на 102 или горячую линию СБУ.

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