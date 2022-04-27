Військова контррозвідка СБУ затримала чоловіка у Житомирській області.

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Цікавився секретними даними

Чоловік намагався вивідати інформацію про дислокацію літаків ЗСУ, а також – щодо їх ремонту та відновлення.

Усю інформацію затриманий передавав рідному брату та колишньому однокурснику. Вони ж ділилися цими даними з російськими спецслужбами.

Крім того, СБУ провела низку важливих операцій в інших областях:

На Дніпропетровщині затримали ворожого агента, який співпрацював з ФСБ. Він мав приєднатися до тероборони, щоб вивідати інформацію про озброєння та людей. А згодом збирався потрапити на передову і передавати дані окупантам.

У Кривому Розі затримали ще одного російська агента: спершу він збирав дані про оборону Маріуполя, потім фотографував оборонні позиції ЗСУ на криворізькому напрямку. У випадку провалу агент мав евакуюватися, але СБУ його затримали.

На Миколаївщині затримали голову однієї з територіальних громад. Він передавав окупантам дані щодо розташування позицій ЗСУ у Вознесенському районі.

На Чернігівщині затримали місцевого мешканця, який добровільно співпрацював з окупантами. Він також передавав інформацію про позиції українських військових.

У Хмельницькому затримали місцеву жительку, яка "зливала" координати військових та стратегічних об’єктів. Її завербували через соцмережу "Однокласники".

У Черкаській області зупинили вантажівку із запчастинами для військової техніки, яка прямувала до Росії. Там були складові для авіаційної та суднобудівної галузі.

Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали трьох диверсантів. Якщо ви побачили підозрілу людину, обов’язково телефонуйте на 102 або гарячу лінію СБУ.

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