Следователи уже собрали доказательства, указывающие на причастность местной жительницы к сотрудничеству с оккупантами. Поэтому теперь на женщину ждет суровое наказание.

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Призывала "жить по новому"

Предварительно установлено, что во временно оккупированном Россией городе Мелитополе захватчики назначили псевдоруководительницу города. Этой женщине 57 лет.

По данным правоохранителей, 12 марта, в сети появилось видео, ставшее главным материалом следствия. На записи оккупанты представили бывшую депутатку Мелитопольского горсовета как "исполняющую обязанности городского головы".

Женщина там обращалась к жителям города и Мелитопольскому району. Злоумышленница призвала "как можно скорее начать жить по-новому". Также коллаборантка пригласила депутатов к сотрудничеству с оккупантами. При этом она анонсировала создание так называемого "Комитета народных избранников".

Что чревато за такие действия

Поскольку дело было открыто по статье о Коллаборационной деятельности, наказание может быть действительно серьезным. В Уголовном кодексе указано, что за это нужно сажать в тюрьму сроком от 5 до 10 лет.

Это произошло после похищения законного мэра

Новую псевдоглаву "назначили" сразу после похищения законно избранного мэра Ивана Федорова. К мужчине на работу 12 апреля пришли военные врага и повели в неизвестном направлении.

Из-за этого горожане устроили масштабный митинг. Поскольку Федоров отказался сотрудничать с Россией, сразу стал пленником. Его смогли освободить из плена только через три дня.

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