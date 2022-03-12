Люди собрались под захваченным зданием Мелитопольской райгосадминистрации с утра 12 марта. Об этом рассказал Кирилл Тимошенко, замглавы Офиса Президента.

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Горожане требуют, чтобы россияне отпустили мэра

По словам Тимошенко, митингующих – более 2 тысяч. Они требуют, чтобы россияне немедленно отпустили их городского голову. Люди принесли с собой флаги Украины и плакаты с надписями "Федоров – наш мэр" на русском и английском языках.

Верните мэра! Федерова! Свободу мэру,

– скандируют митингующие.

Оккупанты 11 марта схватили Федорова в городском кризисном центре Мелитополя. Пока нет никакой информации о том, где он может находиться. В то же время в Запорожской ОВА подчеркнули, что считают действия россиян терактом.

Мелитопольцы вышли на митинг против оккупантов: смотрите видео

Украинское МИД призвало мир немедленно отреагировать на похищение Ивана Федорова и других людей в Украине. Ведь это – военное преступление.

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