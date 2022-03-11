Соответствующие кадры показал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Вечером 11 марта он опубликовал видео из Мелитополя в телеграмме.

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Мэра похитили оккупанты

О похищении Федорова ранее сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Мэр отказывался сотрудничать с российскими захватчиками.

Враг схватил чиновника в городском кризисном центре, где решал вопрос жизнеобеспечения Мелитополя. Политика увели в неизвестном направлении.

Россияне похитили мэра Мелитополя: смотрите видео

Оккупанты раздают мелитопольцам пропагандистские листовки, в которых цинично лгут, что "Россия гарантирует безопасность и мир". Впрочем, местные жители им не верят и каждый день напоминают, что их город – это Украина.