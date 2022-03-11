Мэра похитили из Дворца культуры
Похищение мэра Мелитополя прокомментировал глава Запорожской ОГА Александр Старух. Он назвал это похищение – террористическим актом и бандитским поступком.
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По словам Старуха, похитители зашли во Дворец культуры имени Шевченко и увели Федорова в неизвестном направлении.
Глава Запорожской ОГА сообщил, что местопребывание мэра Федорова – неизвестно.
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