Мэра похитили из Дворца культуры

Похищение мэра Мелитополя прокомментировал глава Запорожской ОГА Александр Старух. Он назвал это похищение – террористическим актом и бандитским поступком.

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По словам Старуха, похитители зашли во Дворец культуры имени Шевченко и увели Федорова в неизвестном направлении.

Глава Запорожской ОГА сообщил, что местопребывание мэра Федорова – неизвестно.

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