Мера викрали з Палацу культури
Викрадення мера Мелітополя прокоментував голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він назвав це викрадення – терористичним актом і бандитським вчинком.
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За словами Старуха, викрадачі зайшли до Палацу культури імені Шевченка та відвели Федорова у невідомому напрямку.
Глава Запорізької ОВА повідомив, що місце перебування мера Федорова – невідоме.
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