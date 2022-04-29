Фото російських листівок з "правилами життя" для українців опублікував радник законного мера Маріуполя Петро Андрющенко на офіційній сторінці у телеграмі. Він підкреслив, що текст є абсолютним втіленням обмеження свободи, пересування і прав людини окупаційним режимом.

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Окупанти ширять серед маріупольців листівки з "відповідями на основні питання"

Росіяни вручають маріупольцям листівки, які містять низку пунктів і буцімто відповідають на "основні запитання" українців, що живуть під окупацією.

Там мовиться, що перевести безготівкові кошти у готівку "офіційно" неможливо. У разі відключення українського банкінгу на окупованій території, маріупольці залишаться без грошей. При цьому у листівці окупантів вказано, що ані квазіреспубліка "ДНР", ані Росія, не забезпечуватимуть маріупольців фінансово ні зараз, ні у найближчій перспективі.

Крім того, так звані "фільтраційні" заходи, або ж як окупанти називають цей процес "верифікація", є обов'язковими для всіх без винятку – для тих, хто намагається покинути Маріуполь на підконтрольну Україні територію, і навіть для тих, хто хоче виїхати з блокадного міста у Донецьк.

Тотальний контроль. Справжнє гетто,

– підкреслив Андрющенко.

Жодних компенсацій за втрачене житло або ж допомоги у його відновленні маріупольцям від окупантів не передбачено – про це також йдеться у листівці. "Пушилін та "трупожер" Іващенко можуть і далі розповідати на камери про "покращення та відбудову", але в реальності – денег нет, но вы держитесь", – додав радник законного мера Маріуполя.

Разом з тим зазначається, що переміщення приватним транспортом за межі міста дозволене лише у складі колони. Виїзд на підконтрольну територію України буцімто можливий, однак у листівці мешканців Маріуполя лякають, що "страшні українці" їм одразу ж "вручать повістку і відправлять на фронт".

Ось воно, обіцяне "покращення" вже сьогодні. Страх, страх і страх… Маріупольці, не вірте! Ніхто нікому нічого не вручає. Україна чекає вас вдома з теплими обіймами, а не лютими порушеннями ваших прав,

– додав Андрющенко.

Листівки з "відповідями на питання", які окупанти роздають маріупольцям / Фото Петра Андрющенка

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