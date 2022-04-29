Фото российских листовок с "правилами жизни" для украинцев опубликовал советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко на официальной странице в телеграме. Он подчеркнул, что текст является абсолютным воплощением в ограничения свободы, передвижения и прав человека оккупационным режимом.

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Оккупанты распространяют среди мариупольцев листовки с "ответами на основные вопросы"

Россияне вручают мариупольцам листовки, которые содержат ряд пунктов и отвечают на "основные вопросы" украинцев, живущих под оккупацией.

Там говорится, что обналичить средства в наличные деньги "официально" невозможно. В случае отключения украинского банкинга на оккупированной территории мариупольцы останутся без денег. При этом в листовке оккупантов указано, что ни квазиреспублика "ДНР", ни Россия не будут обеспечивать мариупольцев финансово ни сейчас, ни в ближайшей перспективе.

Кроме того, так называемые "фильтрационные" меры, или как оккупанты называют этот процесс "верификация", обязательны для всех без исключения – для тех, кто пытается покинуть Мариуполь на подконтрольную Украине территорию, и даже для тех, кто хочет уехать из блокадного города в Донецк.

Тотальный контроль. Настоящее гетто,

– подчеркнул Андрющенко.

Никаких компенсаций за утраченное жилье или помощи в его восстановлении мариупольцам от оккупантов не предусмотрено – об этом также говорится в листовке. "Пушилин и "трупожер" Иващенко могут и дальше рассказывать на камеры об "улучшении и восстановлении", но в реальности денег нет, но вы держитесь", – добавил советник законного мэра Мариуполя.

Вместе с тем отмечается, что перемещение частным транспортом за пределы города разрешен только в составе колонны. Выезд на подконтрольную территорию Украины будто бы возможен, однако в листовке жителей Мариуполя пугают, что "страшные украинцы" им сразу же "вручат повестку и отправят на фронт".

Вот оно, обещанное "улучшение" уже сегодня. Страх, страх и страх… Мариупольцы, не верьте! Никто никому ничего не вручает. Украина ждет вас дома с теплыми объятиями, а не лютыми нарушениями ваших прав,

– добавил Андрющенко.

Открытки с "ответами на вопросы", которые оккупанты раздают мариупольцам / Фото Петра Андрющенко

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