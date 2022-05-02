Патрон з піротехніками знищив 262 вибухонебезпечних предмети
Українські рятувальники розповіли, що Патрон продовжує розміновувати території поблизу Чернігова.
Варте уваги Приїжджай до мене в гості, я чекаю, – маленька Алінка з Рівного написала песику Патрону листа
У пресслужбі ДСНС повідомили, що минулої доби Патрон разом з чернігівськими піротехніками ДСНС знищив 262 вибухонебезпечних предмети.
Рятувальники опублікували відео роботи войовничого песика.
Як Патрон працює поблизу Чернігова – відео
Зауважимо, що за минулий місяць у Київській та Чернігівській областях знешкоджено 2 664 вибухонебезпечні предмети
Патрон – зірка рятувальників
Пес Патрон – Джек Рассел тер'єр. Йому два роки й він швидко став зіркою і талісманом українських рятувальників.
Він допомагає знаходити вибухонебезпечні предмети.
Патрон, який є відвертим фанатом сиру, має власну сторінку в інстаграмі, де за ним стежать понад 180 тисяч підписників.
Нещодавно чотирилапому рятувальнику присвятили низку крутих малюнків. З Патроном вже познайомився телеведучий Дмитро Комаров та відомий тревел-блогер Антон Птушкін.
Дізнайтесь більше – пес Патрон – талісман чернігівських піротехніків: дивіться відео