Патрон з піротехніками знищив 262 вибухонебезпечних предмети

Українські рятувальники розповіли, що Патрон продовжує розміновувати території поблизу Чернігова.

Варте уваги Приїжджай до мене в гості, я чекаю, – маленька Алінка з Рівного написала песику Патрону листа

У пресслужбі ДСНС повідомили, що минулої доби Патрон разом з чернігівськими піротехніками ДСНС знищив 262 вибухонебезпечних предмети.

Рятувальники опублікували відео роботи войовничого песика.

Як Патрон працює поблизу Чернігова – відео

Зауважимо, що за минулий місяць у Київській та Чернігівській областях знешкоджено 2 664 вибухонебезпечні предмети

Патрон – зірка рятувальників

Пес Патрон – Джек Рассел тер'єр. Йому два роки й він швидко став зіркою і талісманом українських рятувальників.

Він допомагає знаходити вибухонебезпечні предмети.

Патрон, який є відвертим фанатом сиру, має власну сторінку в інстаграмі, де за ним стежать понад 180 тисяч підписників.

Нещодавно чотирилапому рятувальнику присвятили низку крутих малюнків. З Патроном вже познайомився телеведучий Дмитро Комаров та відомий тревел-блогер Антон Птушкін.

Дізнайтесь більше – пес Патрон – талісман чернігівських піротехніків: дивіться відео