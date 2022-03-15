Чарівне фото маленького помічника опублікували у телеграм-каналі ДСНС Україна. Чернігівські службовці повідомили, що собака є талісманом та душею цілої команди.

До теми: Фото дня: чоловік після обстрілу намагається втішити свого наляканого собаку

Отже, портфоліо собаки:

  • Ім'я – Патрон.
  • Вік – 2 роки.
  • Порода – Джек Рассел тер'єр.
  • Окрас – білий з коричневим.
  • Звання – талісман.
  • Покликання – душа службовців.
  • Улюблені ласощі – сир.

Оскільки малюк дуже любить сир, піротехніки, при нагоді, балують його смачненьким, додали в ДСНС.

Цікаво – Євросоюз затвердив 4 пакет санкцій проти Росії: дивіться відео