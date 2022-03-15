Чарівне фото маленького помічника опублікували у телеграм-каналі ДСНС Україна. Чернігівські службовці повідомили, що собака є талісманом та душею цілої команди.

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Отже, портфоліо собаки:

Ім'я – Патрон.

Вік – 2 роки.

Порода – Джек Рассел тер'єр.

Окрас – білий з коричневим.

Звання – талісман.

Покликання – душа службовців.

Улюблені ласощі – сир.

Оскільки малюк дуже любить сир, піротехніки, при нагоді, балують його смачненьким, додали в ДСНС.

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