Чарівне фото маленького помічника опублікували у телеграм-каналі ДСНС Україна. Чернігівські службовці повідомили, що собака є талісманом та душею цілої команди.
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Отже, портфоліо собаки:
- Ім'я – Патрон.
- Вік – 2 роки.
- Порода – Джек Рассел тер'єр.
- Окрас – білий з коричневим.
- Звання – талісман.
- Покликання – душа службовців.
- Улюблені ласощі – сир.
Оскільки малюк дуже любить сир, піротехніки, при нагоді, балують його смачненьким, додали в ДСНС.
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