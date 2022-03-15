Волшебное фото маленького помощника опубликовали в телеграмм-канале ГСЧС Украина. Черниговские служащие сообщили, что собака является талисманом и душой всей команды.

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Итак, портфолио собаки:

  • Имя – Патрон.
  • Возраст – 2 года.
  • Порода Джек Рассел терьер.
  • Окрас – белый с коричневым.
  • Звание – талисман.
  • Призвание – душа служащих.
  • Любимое лакомство – сыр.

Поскольку малыш очень любит сыр, пиротехники, при случае, балуют его вкусненько, добавили в ГСЧС.

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