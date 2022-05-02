Патрон с пиротехниками уничтожил 262 взрывоопасных предмета

Украинские спасатели рассказали, что Патрон продолжает разминировать территории вблизи Чернигова.

Примечательно Приезжай ко мне в гости, я жду, – маленькая Алинка из Ровно написала собачке Патрону письмо

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что за прошедшие сутки Патрон вместе с черниговскими пиротехниками ГСЧС уничтожил 262 взрывоопасных предмета.

Спасатели опубликовали видео работы воинственной собачки.

Как Патрон работает вблизи Чернигова – видео

Заметим, что за прошлый месяц в Киевской и Черниговской областях обезврежено 2 664 взрывоопасных предмета

Патрон – звезда спасателей

Пес Патрон – Джек Рассел терьер. Ему два года он быстро стал звездой и талисманом украинских спасателей.

Он помогает находить взрывоопасные предметы.

Патрон, откровенный фанат сыра, имеет собственную страницу в инстаграме, где за ним следят более 180 тысяч подписчиков.

Недавно четырехлапому спасателю посвятили ряд крутых рисунков. С Патроном уже познакомился телеведущий Дмитрий Комаров и известный тревел-блогер Антон Птушкин.

Узнайте больше – пес Патрон – талисман черниговских пиротехников: смотрите видео