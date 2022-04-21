Маленькая Алина из Ровно написала четвероногому трогательное письмо, которое получили работники ГСЧС.
К теме "Ляля, ходи спокойно": в ГСЧС похвастались рисунками художников, посвященными собачке Патрона
"Патрон, приезжай ко мне в гости, я жду тебя с хозяином!" – можно было увидеть под рисунком талантливой девочки.
Письмо от Алины / Фото ГСЧС
Кроме того, она не забыла и о самих спасателях: "ГСЧС, вы – супергерои! Спасибо!".
"Вот такие благодарности от украинских детей – бесценные. Потому что идут от всей души. Они оберегают, поддерживают и вдохновляют наших спасателей, которые действительно все без исключения – супергерои", – прокомментировали письмо девочки в ГСЧС.
Что известно о Патроне
Патрон – Джек Рассел терьер. Ему два года и он обожает сыр. А еще он стал настоящим четвероногим талисманом в ГСЧС.
Собака умело помогает пиротехникам на Черниговщине находить и очищать земли от российских взрывных "подарков".
К теме – Пес Патрон – талисман черниговских пиротехников: смотрите видео