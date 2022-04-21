Маленька Аліна з Рівного написала чотирилапому зворушливого листа, що отримали працівники ДСНС.

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"Патрон, приїжджай до мене в гості, я чекаю тебе із господарем!", – можна було побачити під малюнком талановитої дівчинки.



Лист від Аліни / Фото ДСНС

Крім того, вона не забула й про самих рятувальників: "ДСНС, ви – супергерої! Дякую!".

"Ось такі подяки від українських дітей – безцінні. Бо йдуть від щирого серця. Вони оберігають, підтримують і надихають наших рятувальників, які й справді нині усі без виключення – супергерої", – прокоментували лист дівчинки у ДСНС.

Що відомо про Патрона

Патрон – Джек Рассел тер'єр. Йому два роки й він обожнює сир. А ще він став справжнім чотирилапим талісманом у ДСНС.

Собака вправно допомагає піротехнікам на Чернігівщині знаходити та очищувати землі від російських вибухових "подарунків".

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