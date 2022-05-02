Про наслідки обстрілу розповів речник Запорізької військової адміністрації Іван Арєф'єв, зазначивши, що постраждала також інфраструктура населеного пункту.

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Обстріли Запорізької області

За словами Арєф'єва, окупанти влучили у багатоповерхові будинки. Внаслідок ворожого обстрілу із травмами різної тяжкості в лікарні були доставлені чотири людини.

Ще двоє чоловіків від отриманих осколкових поранень загинули,

– розповів речник ОВА.



Окупанти гатили по цивільній інфраструктурі Оріхова: двоє чоловіків загинули / Фото ЗОВА

Водночас очільник Запорізької військової адміністрації Олександр Старух відзначив, що російські окупанти безрезультатно здійснюють штурмові дії в районі Гуляйполя, а на тимчасово окупованих територіях області ворог намагається "насадити" свою владу та традиції. Так, 1 травня у Мелітополі окупанти намагалися провести демонстрацію з нагоди Дня праці. Схожа ситуація була і в Бердянську. Нечисельним відвідувачам акції окупанти роздавали георгіївські стрічки, які заборонені в Україні.

Щоб уникнути провокацій, влада міста нагадує, що у Запорізькій області комендантська година розпочинатиметься із 17:00. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що лише 30 квітня під час комендантської години правоохоронці упіймали 18 осіб, які порушували режим. Після цього 9 з них отримали повістки.

Ситуація в Запорізькій області: останні новини

За даними Генштабу, окупанти посилюють ППО на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Зокрема, ворожі війська розгорнули додаткові зенітно-ракетні комплекси.

30 квітня у Держспецзв'язку заявили, що у двох областях – Херсонській та Запорізькій – зараз зовсім немає мобільного та інтернет-зв'язку. Річ у тому, що окупанти відключили електропостачання обладнання мобільних операторів в цих регіонах, а також перерізали волоконно-оптичні магістральні лінії.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що роботи над відновленням зв'язку вже ведуться. Він пообіцяв, що у цих областях зв'язок буде відновлено.

В Терпінніській громаді на Запоріжжі російські окупанти призначили головою колишнього вихователя місцевого інтернату Юрія Волжаніна. Його заступницею стала Наталія Жила. Радником колаборанта призначили Петра Пульянова, який з першого дня вторгнення співпрацює з окупантами.