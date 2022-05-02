Проти зрадників прокуратура Запорізької області вже готує кримінальні провадження. Про це повідомили в місцевій ОВА 1 травня.

Зверніть увагу "Це кіндер-сюрприз тимчасово окупованим територіям України", – експерт про рішення Путіна

Російські окупанти призначили головою Терпіннівської громади колишнього вихователя місцевого інтернату Юрія Волжаніна. Його заступницею стала Наталія Жила.

Радник колаборанта – Петро Пульянов, який колись був головою Світлодолинської сільської ради та з першого дня співпрацює з окупантами. Правою рукою Пульянова є місцева жителька Юлія Оленберг.

Нова влада у Скадовську

У Скадовську на Херсонщині російські окупанти призначили нову владу. Вони обрали двох очільників: міста та району.

Попри окупаційні рішення, українська влада в Скадовську продовжує працювати. Наразі це відбувається дистанційно.

Мер Яковлєв каже, що в травні все залишатиметься, як завжди. Тобто рішення ухвалюватимуть згідно з українським уставом.