Против предателей прокуратура Запорожской области уже готовит уголовные производства. Об этом сообщили в местной ОВА 1 мая.

Обратите внимание "Это киндер-сюрприз временно оккупированным территориям Украины", – эксперт о решении Путина

Российские оккупанты назначили главой Терпенновской общины бывшего воспитателя местного интерната Юрия Волжанина. Его заместителем стала Наталья Жила.

Советник коллаборанта – Петр Пульянов, который когда-то был главой Светлодолинского сельского совета и с первого дня сотрудничает с оккупантами. Правой рукой Пульянова является местная жительница Юлия Оленберг.

Новая власть в Скадовске

В Скадовске на Херсонщине российские оккупанты назначили новую власть. Они выбрали двух глав: города и района.

Несмотря на оккупационные решения, украинская власть в Скадовске продолжает работать. На данный момент это происходит дистанционно.

Мэр Яковлев говорит, что в мае все будет оставаться, как обычно. То есть решения будут приниматься согласно украинскому уставу.