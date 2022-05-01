В Держспецзв'язку заявили, що у двох областях – Херсонській та Запорізькій – зараз зовсім немає мобільного та інтернет-зв'язку. Справа в тому, що окупанти відключили електропостачання обладнання мобільних операторів в областях, а також перерізали волоконно-оптичні магістральні лінії.

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Спочатку в мешканців регіонів були перебої, а в результаті зв'язок зник назовсім – мережі немає у всіх операторів мобільного зв'язку.

Проблеми, які виникли одночасно у всіх операторів мобільного зв’язку, а також у постачальників фіксованих інтернет-послуг, є нічим іншим, ніж черговою спробою окупанта залишити українців без доступу до правдивої інформації про перебіг війни, яку розв’язала Росія проти України; та зробити свою брехливу пропаганду безальтернативним джерелом інформації, як це робиться в самій Росії,

– пояснили в Держспецзв'язку.

Відомство зазначило, що окупанти хочуть отримати для начальства хоч якусь перемогу, яку треба проштовхнути серед росіян. Тому вони хочуть створити чергову квазіреспубліку "ХНР". Присутність зв'язку значно ускладнює життя окупантам.

У Держспецзв'язку розповіли, що херсонці проти проголошення псевдореспубліки та активно виходили на проукраїнські мітинги. Попри агресію та насилля з боку росіян, херсонці виходили на протести – бо мали зв'язок з Україною та знали, що їх підтримують.

Після відключення українського зв'язку окупанти вже розводять фейки, що нібито українська влада наказала вимкнути зв'язок.

Це неправда, оскільки ми завжди виступали за максимальний доступ українців до засобів зв’язку,

– заявили у відомстві.

Відсутність українського зв'язку, а також примусова сплата податків окупантам і введення в обіг рубля на Херсонщині має створити хоча б видимість існування нової псевдореспубліки.

Як залишатися на зв'язку з Україною

У Держспецзв'язку заявили – навіть попри зникнення мережі можна залишатися на зв'язку.

Навіть якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення, зв’язок та інтернет, слухайте радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів,

– зазначили у відомстві.

Українські канали розкодовано на супутнику, де до них можна підключитися:

супутник: Hotbird 13;

частота: 11 219 МГц;

поляризація: H (горизонтальна);

символьна швидкість: 29 900;

корекція помилок: FEC 3/5.

У відомстві закликали українців, які зараз перебувають на окупованих територіях за можливості переїжджати в безпечне місце.

Україна ніколи не кине своїх громадян напризволяще. Наші захисники вибили ворожі війська з Київщини, Сумщини та Чернігівщини, виженуть і з інших областей. Усі окуповані території у міжнародно визнаних кордонах нашої країни будуть звільнені,

– заявили в Держспецзв'язку.

Що відбувається в Херсоні

Окупанти продовжують так звану "підготовку" до так званого "референдуму" – вводять в обіг рублі, крадуть міських та сільських голів Херсонщини, знімають українські прапори.

Попри протести українців окупанти брешуть у новинах, що всі люди нібито за визнання квазіреспубліки "ХНР". При цьому мітингарів розганяють світлошумовими гранатами та обстрілами.

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