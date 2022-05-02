У Генштабі Збройних Сил України повідомили про ситуацію на фронті. Також наші військові розповіли про те, що російські окупанти планують робити далі і на яких саме напрямках.

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Ворог нарощує ППО

Зокрема, мовиться про те, що російські загарбники збираються нарощувати системи протиповітряної оборони.

Для цього навіть розгорнули додаткові зенітно-ракетні комплекси. Зробили таку чергову підлість на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей.

Додамо, що саме там зараз російські окупанти намагаються наступати з чи не найбільшою активністю. Адже ворог має неабиякі плани щодо захоплення України. Та ЗСУ надійно тримають оборону та дають гідну відсіч.

Крім того, вороги не можуть заспокоїтись на Таврійському та Південнобузькому напрямках. У Генштабі кажуть, що там російські загарбники намагаються покращити своє тактичне становище та продовжують обстріли.

Основне з ранкового зведення Генштабу 2 травня

У Брянській області Росії, яка межує з Україною ситуація доволі неспокійна. Там часто трапляють вибухи та пожежі невідомого походження. У Генштабі Збройних Сил України кажуть, що в цьому регіоні країни-окупантки навіть ввели посилені адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими.

У Генштабі ЗСУ також повідомили про плани ворога щодо Донбасу. Як відомо, росіяни хочуть вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Відтак, задля досягнення такої мети, росіяни хочуть захопити Рубіжне та планують наступ на Слов'янськ і Сєверодонецьк.

На цьому Росія зупинятись не планує і нахабно хоче вийти на межі ще одного українського регіону – Херсонської області. Задля цього вони взялись шукати, як пробити оборону України. Вони наївно намагаються знайти слабкі місця нашої оборони, але ЗСУ цього не допустить.

Вам потрібно знати, на яких напрямках ворог намагається просунутися: дивіться відео