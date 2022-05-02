На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська прикривають кордон з Україною. Вони розміщені в Брестській та Гомельській областях.

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Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території республіки білорусь,

– мовиться в повідомленні.

Тим часом у прикордонній Брянської області росіяни посилили адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими. На основних дорогах та поблизу населених пунктів розташовані перепускні пости.

Росія розгорнула "Іскандери" в Білорусі

30 квітня повідомили, що Росія розгорнула "Іскандери" та розмістила літаки на кількох аеродромах Білорусі.

Таким чином окупанти хотіли посилити ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

На українсько-білоруському кордоні можливі провокації. Ворог може гатити з літаків і по військовій, і по цивільній інфраструктурі.

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