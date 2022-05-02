На Волынском и Полесском направлениях белорусские войска прикрывают границу с Украиной. Они расположены в Брестской и Гомельской областях.

Интересно Кулеба назвал три "исторических решения", которые может принять Германия

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики Беларусь,

– говорится в сообщении.

Между тем, в пограничной Брянской области россияне усилили административно-полицейский и контрразведывательный режимы. На основных дорогах и вблизи населённых пунктов расположены перепускные посты.

Россия развернула "Искандеры" в Беларуси

30 апреля сообщили, что Россия развернула "Искандеры" и разместила самолеты на нескольких аэродромах Беларуси.

Таким образом, оккупанты хотели усилить участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На украинско-белорусской границе возможны провокации. Враг может бить из самолетов и по военной, и по гражданской инфраструктуре.

Обратите внимание – В Харькове 15 часов тушили масштабный пожар на складах: видео