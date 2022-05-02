Дмитрий Кулеба считает, что Германия – одна из самых нерешительных стран в Евросоюзе. Такой он назвал ее в разрезе реакции на российскую агрессию против Украины. По мнению министра иностранных дел, официальный Берлин может принять всего три решения, у которых есть шанс стать историческими.
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Евроинтеграция Украины – одно из этих решений
Так, Дмитрий Кулеба отметил важность принятия таких "исторических решений" Германией:
- избавление от каких-либо препятствий для того, чтобы снабжать Украину необходимым для обороны оружием,
- введение санкций против страны-агрессора России,
- устранение проблемы, которая касается получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.
Дмитрий Кулеба отметил важность вопроса евроинтеграции Украины. Он убежден, что он сейчас является вопросом войны и мира на европейском континенте. Поэтому, добавил министр, лидеры тех стран, которые могут мыслить "рационально и стратегически", просто обязаны иметь радикальную позицию относительно этого вопроса.
Более того, Дмитрий Кулеба отмечает, что для Европы победа Украины в войне против России чрезвычайно необходима. Она позволит ей выйти из кризиса, а также укрепить свои позиции. Победа Путина станет причиной того, что в Евросоюзе не будет возможности "наслаждаться стабильностью и безопасностью на протяжении десятилетий".
Коротко о последних новостях из Германии
- В Германии озвучили условие, которое позволяет снять санкции с России. Его накануне объявила министр иностранных дел Анналена Бербок.
- Что касается вооружения, то Украина предложила Германии принять закон о ленд-лизе. Таким образом, она могла бы помочь нашему государству так же, как это уже делают США.
- В то же время в Германии уже назвали условие, при котором Украина будет получать от страны танки. Как отметил канцлер Олаф Шольц, государство не спешит предоставлять нам тяжелое вооружение, но все может измениться в скором времени.
- Что касается российской нефти, то в Германии поддержали эмбарго на нее. Эксперты считают, что это стало возможным благодаря успешным поискам альтернативных поставщиков этого энергоресурса.
- В то же время на саммит G7 Олаф Шольц стремится пригласить Индию. Как отмечают СМИ, участие этой страны необходимо для того, чтобы укрепить антипутинскую коалицию.
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