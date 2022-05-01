Об этом Шольц сказал в интервью изданию Bild am Sonntag. Он понимает, что его политические рейтинги падают, но не хотят менять свой взгляд на поставки вооружения в Украину.

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Чего ждет Шольц

По словам канцлера, он не может руководствоваться только рейтингом в вопросах войны и мира. Шольц опасается, что может начаться масштабная война НАТО с Россией. Однако он отметил, что Берлин может дать разрешение на поставку оружия, которое просит руководство Украины.

Я быстро принимаю свои решения и координирую их с нашими союзниками. Но я с подозрением отношусь к поспешным действиям и односторонним действиям Германии,

– заявил Шольц.

Пока известно, что Киев просит у Германии танки Leopard. Шольц подтвердил, что пока Соединенные Штаты Америки и другие страны не будут посылать в Украину ни боевые танки, Германия также этого не будет делать. Канцлер придерживается принципа "все или никто" по поставке оружия Украине.

Заметьте – ситуация с вооружением Украины: смотрите видео

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