Канцлер пытался убедить, что лучшим вариантом является помощь бывшим советским оружием, не требующим обучения. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Spiegel.
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Есть необходимость защищать территорию Альянса. Это сложный компромисс, на который постоянно приходится идти с нашими партнерами. Ведь угроза территории НАТО со стороны России сохраняется.
– сказал Олаф Шольц.
"В нынешней ситуации угрозы я делаю все возможное, чтобы не забывать о наших обязательствах перед НАТО. Альянс поставил цель, противостоять нападению в течение 12 дней", – продолжил политик.
Снабжение оружием советского образца
По словам канцлера немецкого государства, официальный Берлин проводит переговоры с европейскими странами, имеющими достаточные запасы оружия советского образца, о его поставках Украине.
Мы можем постепенно восполнить расходы наших партнеров в результате этих поставок заменами из Германии, как в случае Словении. В среднесрочной перспективе мы поможем Украине повысить ее обороноспособность, в частности с помощью западного оружия,
– отметил он.
Запасы Бундесвера практически исчерпаны
Олаф Шольц также добавил, что варианты Бундесвера по поставке дополнительного оружия из своего арсенала в значительной степени исчерпаны. Однако все же кое-что поставляют:
- противотанковые средства;
- противотанковые мины;
- артиллерийские боеприпасы.
Поэтому в переговорах с немецкой промышленностью мы составили перечень военной техники, которую можно быстро доставить. И обсудили это из Минобороны Украины. По-прежнему оборонительное вооружение и минометы для артиллерийских боев. Мы платим за это снабжение оружия,
– подытожил политик.
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