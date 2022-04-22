Канцлер намагався переконати, що найкращим варіантом є допомога колишньою радянською зброєю, яка не потребує навчання. Про це він повідомив у інтерв'ю німецькому виданню Spiegel.

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Є необхідність захищати територію Альянсу. Це складний компроміс, на який нам постійно доводиться іти з нашими партнерами. Адже загроза території НАТО з боку Росії зберігається,

– сказав Олаф Шольц.

"У нинішній ситуації загрози я роблю все можливе, щоб не забувати про наші зобов'язання перед НАТО. Альянс поставив за мету, протистояти нападу впродовж 12 днів", – продовжив політик.

Постачання зброї радянського зразка

За словами канцлера німецької держави, офіційний Берлін проводить переговори з європейськими країнами, які мають достатні запаси зброї радянського зразка, про її постачання Україні.

Ми можемо поступово заповнити витрати наших партнерів в результаті цих постачань замінами з Німеччини, як у випадку Словенії. У середньотерміновій перспективі ми допоможемо Україні підвищити її обороноздатність, зокрема за допомогою Західної зброї,

– зазначив він.

Запаси Бундесверу практично вичерпані

Олаф Шольц також додав, що варіанти Бундесверу щодо постачання додаткової зброї зі свого арсеналу значною мірою вичерпані. Однак все ж таки дещо постачають:

протитанкові засоби;

протитанкові міни;

артилерійські боєприпаси.

Тому в переговорах із німецькою промисловістю ми склали перелік військової техніки, яку можна швидко доправити. І обговорили це з Міноборони України. Як і раніше, оборонне озброєння та міномети для артилерійських боїв. Ми платимо за це постачання зброї,

– підсумував політик.

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