Канцлер намагався переконати, що найкращим варіантом є допомога колишньою радянською зброєю, яка не потребує навчання. Про це він повідомив у інтерв'ю німецькому виданню Spiegel.
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Є необхідність захищати територію Альянсу. Це складний компроміс, на який нам постійно доводиться іти з нашими партнерами. Адже загроза території НАТО з боку Росії зберігається,
– сказав Олаф Шольц.
"У нинішній ситуації загрози я роблю все можливе, щоб не забувати про наші зобов'язання перед НАТО. Альянс поставив за мету, протистояти нападу впродовж 12 днів", – продовжив політик.
Постачання зброї радянського зразка
За словами канцлера німецької держави, офіційний Берлін проводить переговори з європейськими країнами, які мають достатні запаси зброї радянського зразка, про її постачання Україні.
Ми можемо поступово заповнити витрати наших партнерів в результаті цих постачань замінами з Німеччини, як у випадку Словенії. У середньотерміновій перспективі ми допоможемо Україні підвищити її обороноздатність, зокрема за допомогою Західної зброї,
– зазначив він.
Запаси Бундесверу практично вичерпані
Олаф Шольц також додав, що варіанти Бундесверу щодо постачання додаткової зброї зі свого арсеналу значною мірою вичерпані. Однак все ж таки дещо постачають:
- протитанкові засоби;
- протитанкові міни;
- артилерійські боєприпаси.
Тому в переговорах із німецькою промисловістю ми склали перелік військової техніки, яку можна швидко доправити. І обговорили це з Міноборони України. Як і раніше, оборонне озброєння та міномети для артилерійських боїв. Ми платимо за це постачання зброї,
– підсумував політик.
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