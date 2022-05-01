Про це Шольц сказав в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag. Він розуміє, що його політичні рейтинги падають, але не хоче змінювати свій погляд на постачання озброєння в Україну.
До теми Рідкість навіть для досвідчених пілотів: Шольц летів через Північний полюс, щоб оминути Росію
Чого чекає Шольц
За словами канцлера, він не може керуватися лише рейтингом у питаннях війни й миру. Шольц боїться, що може розпочатися масштабна війна НАТО з Росією. Проте він зазначив, що Берлін таки може дати дозвіл на постачання зброї, яку просить керівництво України.
Я швидко приймаю свої рішення і координую їх з нашими союзниками. Але я з підозрою ставлюся до поспішних дій і односторонніх дій Німеччини,
– заявив Шольц.
Наразі відомо, що Київ просить у Німеччини танки Leopard. Шольц підтвердив, що поки Сполучені Штати Америки та інші країни не надсилатимуть в Україну ні бойові танки, то Німеччина також цього не робитиме. Канцлер дотримується принципу "всі або ніхто" щодо постачання зброї Україні.
Зауважте – ситуація з озброєнням України: дивіться відео
Позиція Німеччини: останні новини
- Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну. Зокрема, Бундестаг 28 квітня ухвалив надання Україні важкого озброєння.
- Проте відомо, що Німеччина блокувала санкції проти Росії. Через це 23 квітня депутати Європарламенту написали лист для Шольца. Вони просять розблокувати запровадження ембарго на російські нафту, газ та вугілля.
- Шольц вважає, що найкраще допомагати Україні зброєю радянського зразка. За його словами, щоб користуватися нею не потрібно витрачати час на додаткові навчання. Канцлер також додав, що запаси Бундесверу (Збройних сил Німеччини) на постачання озброєння майже вичерпані.
- Суперечлива й нерішуча позиція теперішнього канцлера може коштувати йому посади, оскільки Шольца критикує не лише опозиція, а й власна коаліція.
- Лідер профспілкової парламентської групи Йоган Вадепхул, який відповідає за зовнішню та оборонну політику, заявив, що коли Шольц продовжить блокувати надання важкої зброї Україні, то хай чекає відповідну заявку від Християнського демократичного союзу.