Німеччина – одна з країн, яка виступає проти ембарго

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що депутати Європарламенту звернулись листом до Олафа Шольца з вимогою припинити блокування санкцій проти Росії. Лист датований 23 квітня.

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Гончаренко нагадав, що 7 квітня Європарламент у резолюції закликав до повного ембарго на російські нафту, газ та вугілля. У ЄС вже прийняли пакет санкцій, який заборонить торгівлю російським вугіллям.

Водночас, як зауважив Гончаренко, реалізація санкцій, яких вимагає Європарламент, залежить від лідерства кожної окремої країни-члена ЄС у Європейській Раді.

Депутат заявив, що Німеччина – одна з країн, яка виступає проти ембарго. Тому уряд Німеччини просять розблокувати введення ембарго на російські нафту, газ і вугілля.

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