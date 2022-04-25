Німеччина – одна з країн, яка виступає проти ембарго
Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що депутати Європарламенту звернулись листом до Олафа Шольца з вимогою припинити блокування санкцій проти Росії. Лист датований 23 квітня.
До теми Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії може містити часткове ембарго на нафту
Гончаренко нагадав, що 7 квітня Європарламент у резолюції закликав до повного ембарго на російські нафту, газ та вугілля. У ЄС вже прийняли пакет санкцій, який заборонить торгівлю російським вугіллям.
Водночас, як зауважив Гончаренко, реалізація санкцій, яких вимагає Європарламент, залежить від лідерства кожної окремої країни-члена ЄС у Європейській Раді.
Депутат заявив, що Німеччина – одна з країн, яка виступає проти ембарго. Тому уряд Німеччини просять розблокувати введення ембарго на російські нафту, газ і вугілля.
- Нещодавно Олаф Шольц дав інтерв'ю, в якому заявив, що ембарго на російську нафту не покладе край війні Росії проти України. Натомість, на його думку, це лише погіршить економічну ситуацію в Європі.
- Додамо, що представник ЄС Жозеп Боррель члени Євросоюзу не мають згоди щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу.
- Відомо, що проти ембарго на російський газ, окрім Німеччини, виступають Австрія та Угорщина.
До речі – для Росії готують новий пакет санкцій: дивіться відео