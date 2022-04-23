За словами Шольца, Німеччина хоче уникнути економічної кризи. Про це німецький канцлер сказав в інтерв'ю Spiegel 22 квітня.

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Я взагалі не бачу, щоб газове ембарго поклало край війні. Якби Путін був відкритий для економічних аргументів, він би ніколи не почав цю божевільну війну,

– заявив Шольц.

Обмеження на російську нафту "серйозно вплинуло б на фінансування відновлення України". Тому Шольц наголошує, що цього не можна допустити.

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