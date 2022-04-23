По словам Шольца, Германия хочет избежать экономического кризиса. Об этом немецкий канцлер сказал в интервью Spiegel 22 апреля.

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Я вообще не вижу, чтобы газовое эмбарго положило конец войне. Если бы Путин был открыт для экономических аргументов, он бы никогда не начал эту безумную войну,

– заявил Шольц.

Ограничение на российскую нефть "серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины". Поэтому Шольц отмечает, что этого нельзя допустить.

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