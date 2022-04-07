Резолюцію підтримали більшість депутатів парламенту. Загалом 513 осіб проголосували "за" повне ембарго на імпорт російських енергоносіїв.

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Вони зауважили, що паралельно з цим необхідний план, як забезпечити енергетичну безпеку ЄС. Також необхідно продумати стратегію зняття окремих санкційних заходів на випадок, якщо Росія "вживе кроків щодо відновлення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів" й виведе війська з країни.

Ефективне застосування санкцій проти Росії повинне бути пріоритетом

Депутати Європарламенту наголосили, що "повне та ефективне застосування чинних санкцій у ЄС та міжнародними союзниками ЄС тепер має бути пріоритетом".

Вони закликають лідерів ЄС виключити Росію з G20 та інших багатосторонніх організацій, таких як: Рада ООН з прав людини, Інтерпол, Світова організація торгівлі, ЮНЕСКО та інші. Члени парламенту зауважили – це стане важливою ознакою того, що міжнародна спільнота не намірена вести повсякденні справи з державою-агресором.

Щоб підвищити ефективність санкцій, парламент закликає:

виключити російські банки із системи SWIFT,

заборонити всім суднам, пов'язаним з Росією, заходити до територіальних вод і портів ЄС,

здійснювати автомобільні перевезення з Росією та Білоруссю.

Окрім цього, депутати вимагають конфіскувати всі активи російських чиновників чи олігархів, близьких до путінського режиму, їхніх заступників та підставних осіб, а також громадян ​​Білорусі, близьких до режиму Лукашенка.

Білорусь може потрапити під такі ж санкції, як Росія

Оскільки Білорусь бере активну участь у війні проти України, резолюція закликає, щоб санкцій проти Білорусі бути такими ж, як проти Росії. Це дозволить закрити лазівки для Путіна, який заручитися допомогою Лукашенка.

Постачання зброї повинні продовжуватися і наростати

Депутати Європарламенту згадали про звірства російської армії в Україні, зокрема про розстріл мирних людей в Бучі, знищення Маріуполя, Волновахи й інших міст і сіл, які постраждали від агресора. За ці злочини повинна бути відповідальність, тож Європарламент закликає до створення спеціального трибуналу ООН щодо злочинів в Україні.

Вони додали, що постачання зброї в Україну має продовжуватися та наростати – це необхідно для того, щоб Україна могла ефективно себе захищати. Також депутати підтримали подальшу оборонну допомогу українським збройним силам, яку індивідуально чи спільно надають держави-члени ЄС через Європейський фонд миру.

Чиновники вкотре закликали до безпечних гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів з небезпечний територій та рекомендували зміцнити мережі ЄС для постачання гуманітарної допомоги в Україну.

А ось щодо зброї масового знищення, яким погрожує Росія, то у парламенті наголосили, що таке рішення матиме "найсерйозніші наслідки".