Резолюцию поддержали большинство депутатов парламента. Всего 413 человек проголосовали "за" полное эмбарго на импорт российских энергоносителей.
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В обед 7 апреля Европарламент поддержал резолюцию о призыве к полному и немедленному эмбарго на импорт российских энергоносителей: нефть, газ, уголь и ядерное топливо.
Источник:Европейский парламент
Резолюцию поддержали большинство депутатов парламента. Всего 413 человек проголосовали "за" полное эмбарго на импорт российских энергоносителей.
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