Про це заявив канцлер Німеччини Карл Негаммер. Він вважає, що накласти ембарго на російський газ зараз просто неможливо.
Зауважте Деякі країни ЄС категорично проти ембарго на нафту з Росії, – глава МЗС Литви
Зараз у Євросоюзі активно обговорюють ембарго на російські енергоносії. Однак Австрія, німеччина та Угорщина виступають проти ембарго на російський газ.
Джерело:CNN
Про це заявив канцлер Німеччини Карл Негаммер. Він вважає, що накласти ембарго на російський газ зараз просто неможливо.
Зауважте Деякі країни ЄС категорично проти ембарго на нафту з Росії, – глава МЗС Литви